Vivre dans un silo à missiles nucléaires, ça vous dit?

Si vous croyez à l'apocalypse de zombies, à toute autre forme de fin du monde ou si vous êtes simplement fan de bâtiments atypiques, cela va vous intéresser. Dans le sud de l'Arizona, un bunker souterrain cherche actuellement preneur.

L'édifice ne possède ni chambre à coucher, ni salle de bain, mais un silo dans lequel se trouvait, jusqu'en 1980, un missile Titan II. Ce dernier faisait plus de 30 mètres de long. Il était équipé de la plus grande tête explosive nucléaire jamais fabriquée par les États-Unis. À côté du silo se trouvent deux autres bunkers, qui étaient destinés aux opérateurs.

Son coût: 395 000 dollars

Le bunker atypique, construit durant la guerre froide, est une affaire: Pour seulement 395 000 dollars (358 700 euros), il pourrait vous appartenir. À ce prix-là, vous n'avez peut-être pas de missile, mais vous disposez d'un terrain de 4,5 hectares dans le désert de Sonora, en Arizona.

Les promoteurs immobiliers décrivent le bunker, qui pourrait non seulement servir de lieu de stockage, mais également d'habitation, comme «extrêmement tranquille». Pas étonnant. Il n'y a aucun voisin à cent lieues à la ronde et le lieu le plus proche pour faire des courses de première nécessité se trouve à 20 minutes de route, à Tucson.

Ni porno, ni cannabis

Depuis 2003, le bunker est entre les mains de l'Américain Rick Ellis, qui l'avait acheté pour tout juste 200 000 dollars. Interrogé par le quotidien Arizona Daily Star, Ellis déclare avoir envisagé d'y installer une ferme de serveurs. En raison de la crise économique de 2008, ce projet est tombé à l'eau.

Depuis, l'Américain n'a cessé de recevoir des offres pour son silo à missiles nucléaires sous-terrain, mais il a toujours trouvé qu'elles manquaient de sérieux. Une personne voulait y établir une plantation de cannabis, une autre était à la recherche de lieux de tournage pour des pornos postapocalyptiques.

Risque de blessure!

Avec 18 silos à missiles de ce genre dans les environs de Tucson, le bunker est loin d'être unique, mais c'est l'un des seuls à être resté dans son état d'origine. La plupart des autres silos ont été achetés pour leurs terres, les bunkers ayant été comblés et les bâtiments en surface démolis.

Les personnes intéressées par le bunker peuvent prendre rendez-vous avec les promoteurs immobiliers pour une éventuelle visite. Au préalable, il faudra néanmoins signer une exonération de responsabilité, car le bunker est un peu dangereux. Personne n'a envie de se coincer les doigts dans les portes de 2,5 tonnes et il faut savoir que pour y entrer, il faudra d'abord s'aventurer à descendre à douze mètres de profondeur en empruntant une échelle.

