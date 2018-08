Ils vivront perchés sur un silo à céréales

Leur projet est un peu fou. Les Noser, une famille de quatre personnes, font construire une maison, qui sera ensuite hissée sur un ancien silo à céréales. Quand tous les travaux seront terminés, tout ce beau monde habitera à 28 mètres de hauteur, écrit lundi le journal Blick. Si tout se passe comme prévu, la famille Noser pourra emménager à la fin de l'année.

Interrogé, le père, Clemens, soudeur de métier, explique: «Depuis des années, je passe tous les jours en voiture à côté de ce silo désaffecté. Il y a environ six ans, je me suis dit que ce serait super d'habiter au sommet.» Chose dite, chose faite: Clemens et son épouse Sandra ont acheté le terrain tout comme le grand réservoir qui s'y trouve. Mais avant de pouvoir commencer les travaux, il a fallu obtenir une série d'autorisations spéciales. «Cela a pris quatre ans, mais à la fin tout a joué! Personne ne s'est opposé à notre projet».

Actuellement, la maison des Noser, qui fera plus de 200 mètres carrés et pèsera 115 tonnes, est en cours de construction. Le silo est lui aussi en train de subir de grosses transformations. Plus tard, il abritera une cage d'escalier et un ascenseur. Question prix, la famille Noser ne souhaite pas trop s'avancer, car il est pour l'heure impossible de savoir combien la maison coûtera à la fin. Tout ce qu'elle sait, c'est que l'addition sera salée.

(L'essentiel/ofu)