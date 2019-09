Pour s'en tirer, elle se fait passer pour sa fille: raté

Heather Garcia, age 38, told officers her name was Mercedes and was born in 1998. https://t.co/ulBPhEXHpN— KSNV News 3 (@News3LV) September 2, 2019

C'était pourtant bien essayé. Heather Garcia, 38 ans, était en train de rouler à travers la ville de Farmington (Utah) quand des policiers lui ont fait signe de s'arrêter. L'Américaine conduisait une BMW sans plaque d'immatriculation, ce qui a piqué la curiosité des agents, raconte KUTV.

En fouillant le véhicule, la police a découvert toute une panoplie permettant de se droguer ainsi qu'une «substance blanche poudrée». Quand les officiers lui ont demandé de décliner son identité, l'Américaine a répondu qu'elle se prénommait Mercedes et qu'elle était née en 1998.

Les policiers n'ont pas eu de peine à déterminer qu'en réalité, Mercedes était la fille de Heather, et que la trentenaire était sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt, notamment pour possession de drogue. L'Américaine a été arrêtée et incarcérée samedi pour conduite avec un permis de conduire non valable, transmissions de fausses informations à un gardien de la paix et, donc, pour possession de drogue.

(L'essentiel/joc)