Des mini-​​maisons dans les jardins pour les SDF?

Engluée dans une crise des SDF et face à une grave pénurie de logements abordables, Los Angeles, deuxième ville des Etats-Unis, envisage une nouvelle solution iconoclaste: construire des mini-maisons dans les jardins. «La ville a besoin de plus de constructions» pour faire face à sa crise des SDF de plus en plus aigüe, assure à l'AFP Anna Bahr, porte-parole de la mégalopole. La Cité des Anges a demandé une bourse de 5 millions de dollars de la fondation Bloomberg pour concevoir un programme qui mettrait en relation des sans-abri et des propriétaires.

«C'est l'une des solutions au problème et je pense que cela aidera à faire avancer les autres pistes» pour sortir de la crise, car «beaucoup de gens vont soudainement voir les sans-abri comme des voisins» et plus comme une nuisance, estime Sara Vander Zanden, de l'association Facing Homelessness. Los Angeles comptait lors du dernier recensement l'an dernier 58.000 sans-abri dont plus de 42.000 dorment dans la rue ou leur véhicule. Les plans d'urgence de centaines de millions de dollars se succèdent, mais rien n'y fait: le nombre de SDF ne cesse de s'envoler à cause d'une flambée immobilière.

Incitations financières

Les fonds sont théoriquement disponibles pour construire des milliers de logements sociaux, mais les autorités se heurtent à une litanie de contraintes légales (code de la construction, etc) et à l'opposition de nombreux riverains, qui craignent une baisse de la valeur de leur propriété et une hausse de la criminalité. De plus en plus sous pression pour stopper la crise des SDF, Los Angeles a adopté cette semaine des ordonnances pour accélérer la construction d'immeubles HLM et convertir des motels en logements à bas prix, mais elle étudie cette nouvelle option: construire de toutes petites maisons dans les résidences privées.

Elle contournerait l'opposition des riverains en offrant aux propriétaires des incitations financières: gratuité du permis de construire, allocation pour construire une petite habitation puis crédit d'impôts, sans omettre le revenu provenant du loyer (mini également?) subventionné, contre l'engagement de loger un SDF pendant trois ans. Contrairement aux grattes-ciels de New York, Los Angeles compte surtout des pavillons - ou manoirs pour les plus nantis - souvent avec une cour ou un jardin où se dresse une «guest-house», mi-cabane, mi-maison miniature, où les propriétaires installent généralement chambre d'ami, bureau, salle de jeux ou garage. Le but serait donc d'en construire plus et d'y caser sur environ 12 mètres carrés lit, kitchenette, salle d'eau, coin dinatoire.

(L'essentiel/afp)