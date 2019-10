Elle donne naissance à «un petit sumo» de 6 kg

Emma Miller vivait sa 38e semaine de grossesse alors qu'elle a eu ses premières contractions. L'Australienne qui habite Sydney a dû subir une césarienne en urgence. L'enfant qui est né à l'issue de cette opération a non seulement surpris la mère, mais également les médecins, comme expliqué par «Metro».

Remi Frances Millar, le nouveau-né, pesait 5,9 kg. C'est presque deux fois plus que les poids moyen d'un bébé à la naissance. La mère explique: «A la 35ème semaine j'avais fais une échographie et elle pesait toujours 4 kg. Nous ne nous attendions pas à ce que Remi prenne autant de poids.»

Petite star à la maternité

Cette mère de famille de deux autres enfants s'attendait à ce que son bébé soit plus lourd que les autres enfants, car elle souffrait de diabète gestationnel, une maladie qui touche 3 à 20 % des femmes enceintes. Le nouveau-né produit alors plus d'insuline pour faire face au taux élevé de sucre dans le sang. Il est alors bien souvent hospitalisé en service de néonatalogie et alimenté par sonde gastrique ou perfusion jusqu'au retour d'une glycémie satisfaisante. Habituellement, ces bébés pèsent en moyenne environ 4,5 kg. Les médecins et les parents ont été ainsi très surpris d'apprendre que leur petite fille pesait 6 kilos à la naissance.

Dans la maternité, Remi est vite devenue très populaire, explique la maman, surprise de voir un groupe de personnes qui admiraient quasi en permanence son gros bébé. «Elle ressemble à un petit lutteur de sumo», sourit Emma Miller. Même si l'enfant obèse apporte beaucoup de joie et de bonheur à ses visiteurs et au personnel hospitalier, il faut surveiller sa forte surcharge pondérale. Ces gros bébés risquent de développer un diabète eux-mêmes plus tard.

(L'essentiel/doz/cga)