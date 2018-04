Menacée, la chasse aux sex toys cartonne

Depuis 2010, c'est une véritable tradition. En huit ans, la chasse aux sex toys de Wépion est devenu un événement incontournable à proximité de Namur en Belgique. Et pourtant, l'événement a été menacé par des ultra-catholiques français qui ont découvert l'existence de cette grande chasse grâce à une vidéo diffusée sur la page Facebook du Parisien et vue plus de 2,5 millions de fois.

L'ensemble des médias belge précisent qu'au moment de la diffusion de la vidéo, le vendredi 30 mars en fin de journée, le standard de la société Soft Love, organisatrice de l'événement, a explosé en recevant 400 appels téléphoniques et plus d'un millier de mails, dont de nombreuses réactions de personnes outrées de voir la fête de Pâques et les chasses aux œufs associées à une telle course aux sex toys.

Les organisateurs ne se sont pas découragés et la chasse aux sex toys a bel et bien eu lieu, ce dimanche 8 avril, réunissant le nombre record de 10 000 personnes dont 4 300 participants. 300 hommes déguisés en femme se sont joints l'événement au même titre que 4 000 femmes, tous armés de pelles pour tenter déterrer les fameux objets enfuis dans un champs.

