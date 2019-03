Elle oublie son bébé, l'avion fait demi-​​tour

«Que Dieu soit avec nous, on peut faire demi-tour?». Une conversation saisie entre le pilote d'un avion qui volait entre Jeddah et Kuala Lumpur est devenue virale sur le web. Et pour cause, l'avion en question a effectivement rebroussé chemin, le week-end dernier.

Le motif? Une mère de famille qui venait de prendre place à bord de l'appareil s'est rendu compte qu'elle avait oublié son bébé dans la salle d'embarquement. Fâcheux. Si le contrôleur a d'abord réfléchi, il a finalement donné son accord.

Une première en la matière, les demi-tours pour des raisons autres qu'une question de sécurité sont en effet extrêmement rares. la mère distraite a finalement pu récupérer son enfant sans encombre. Quant au pilote, il a été ardemment félicité sur les réseaux sociaux pour sa décision...

(th/L'essentiel)