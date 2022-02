Un million de kilomètres avec la même voiture!

Le monde a considérablement changé depuis 1991. Mais s’il est une chose qui a résisté au poids des années, c’est bien la voiture de Jim O’Shea. Cet Américain domicilié dans le Missouri a en effet roulé pendant trente ans avec le même véhicule. En novembre dernier, l’homme a même franchi la barre symbolique du million de miles (1,6 million de kilomètres) parcouru au volant de sa fidèle Volvo 740 GLE. Une sacrée fierté pour l’automobiliste, qui s’était fixé cet objectif un peu fou.

Jim raconte qu’à l’époque, son oncle travaillait chez un concessionnaire d’une marque concurrente. «Quand j’ai ramené ma voiture à la maison, mon père ne m’a pas adressé la parole pendant un moment. Et je lui ai dit: Je te garantis que je roulerai un million de miles avec cette voiture! Et je l’ai fait», expliquait-il à Fox 2 en novembre. Quand il a franchi ce cap symbolique sur la route du travail, Jim n’a pu s’empêcher de penser à son défunt père: «Comme il n’est plus parmi nous, je n’ai pas pu lui clouer le bec», regrette-t-il.

«Quelqu’un veut l’acheter?»

En trente ans, l’Américain n’a jamais été impliqué dans le moindre accident. «Ma femme m’est rentrée dedans trois fois dans notre allée», précise tout de même l’automobiliste en souriant. Sa mission accomplie, Jim s’est résolu à se séparer de sa fidèle automobile: «Quelqu’un veut l’acheter? C’est une voiture de 1991 avec un mile au compteur. C’est ce qu’indique le compteur», s’amusait-il.

L’Américain a finalement eu des nouvelles du concessionnaire qui lui avait vendu son véhicule en 1991, raconte Fox Business. Pour récompenser Jim, le directeur général de West County Volvo lui a offert une nouvelle voiture flambant neuve. Ironie du sort: c’est cette même personne qui lui avait vendu la fameuse auto il y a plus de trente ans. Jim est donc reparti au volant d’une berline S-60. Il n’est cependant pas vraiment le propriétaire du véhicule, puisqu’il s’agit d’une location longue durée.

(L'essentiel/joc)