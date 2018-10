Theresa May se moque d'elle-​​même sur la danse

UK Prime Minister Theresa May dances onto the stage at #ConservativeConference2018 to the tune of ABBA's 'Dancing Queen' https://t.co/eRtqUXGBE9 pic.twitter.com/nIU3Q3hvND — Reuters Top News (@Reuters) 3 octobre 2018

Après avoir réalisé en août dernier des pas de danse embarrassants en Afrique du Sud, qui avaient provoqué de multiples réactions, Theresa May a montré qu'elle était capable d'autodérision.

La Première ministre britannique, qui entrait sur scène pour prononcer un discours devant les membres du Parti conservateur, a ainsi dansé comme un robot en marchant jusqu'au pupitre, sur le titre «Dancing Queen» (la reine de la danse en français) d'Abba.

De nombreux internautes se sont amusés sur Twitter de ces images décalées.

Theresa May's entrance dance into the Conservative Party Conference. pic.twitter.com/BB3NwVJTaY — Scott Bryan (@scottygb) 3 octobre 2018

Anyone who's seen her dance will realise that Theresa May has no interest in freedom of movement — Craig Deeley ????????️‍ (@craiguito) 2 octobre 2018

Still don’t know what to make of Theresa May’s speech right now, definitely don’t know what to make of her dance intro either #CPC18 — Aizuku Midoriya ♠️ (@AizHussain) 3 octobre 2018

#TheresaMay dances onto the conference stage to the strains of Dancing Queen #Conservatives2018 pic.twitter.com/pgYotvWacG — Anton Le Grandier (@AGrandier) 3 octobre 2018

(L'essentiel)