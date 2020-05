Les deux têtes du serpent se battent pour manger

Un serpent à deux têtes extrêmement rare a été découvert dans une forêt de l'est de l'Inde. Non vénéneux, l'espèce en question est un «serpent loup». Tout juste né, l'animal de 14 cm a quatre yeux au total et deux langues. Ses deux têtes agissent de manière indépendante.

Si l'une d'entre elles est un peu plus longue, les deux extrémités se battent pour manger lorsque de la nourriture se retrouve face à elles. Très présents dans la mythologie, les serpents à deux têtes existent bel et bien. Ce type de malformation concerne une naissance sur 100 000, mais très peu de reptiles de ce type ont pu être repérés. Après avoir été observé par des experts, le serpent a été libéré dans la nature.

Rare wolf snake with two fully formed heads discovered in Odisha's Dhenkikote forest range. Photo credit: Rakesh Mohalick pic.twitter.com/Y8Qmlixzuj — V for Viral (@VForViral1) May 7, 2020

(th/L'essentiel)