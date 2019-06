Le trafiquant de drogue n'était pas vraiment futé

C'est au travers d'un post publié sur sa page Facebook que la police de Manchester s'est gentiment moquée d'un trafiquant local de drogue. Elle a publié la photo d'un sac à dos avec son contenu, en précisant d'emblée qu'il s'agissait de drogues...

Puis, les policiers ont ajouté ceci: «La police aimerait rendre ce sac à dos à son propriétaire. Il a été oublié dans le tram. En voulant y chercher une adresse pour trouver son propriétaire, une grande quantité de cocaïne, mais aussi des comprimés et d'autres poudres ont été découverts par le personnel.» Les policiers ajoutent: «Et fort heureusement, le propriétaire du sac a été assez serviable pour aussi y laisser son nom et son adresse»

Ce post sur Facebook a rapidement fait le buzz et a été partagé plus de 500 fois et a suscité plus de 300 commentaires. Un internaute se demande notamment si la marchandise est encore disponible, tandis qu'un autre aimerait savoir si elle sera mise aux enchère rapidement...

(L'essentiel/uten/cam)