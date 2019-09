Il la demande en mariage sans qu'elle ne le sache

Edi Okoro a voulu demander sa belle en mariage de manière originale. «Certains planifient un flash mob, un repas chic... Je n'ai pas pu le faire parce que Edi ne planifie pas. J'improvise et suis spontané!». Et c'est un pari réussi avec des photos qui font le buzz aujourd'hui, où l'on y voit le Britannique se mettre en scène avec la bague dans son écrin et sa petite amie en arrière-plan qui ne se doute absolument de rien.

«L'idée était de prendre le plus de photos possible, dans tous les scénarios imaginables, jusqu'à ce que je trouve le moment parfait pour faire ma demande... ou jusqu'à ce que je me fasse attraper!» explique-t-il sur un post Facebook. Au total, Edi a tenté sa chance 23 fois, mais sa persévérance a fini par payer.

« She said YES! »

Cet album secret s'est soldé par un joli «oui» de la future mariée. Mais cette fois, Edi n'a rien voulu révéler de leur vraie demande en mariage. Une histoire que les deux tourtereaux préfèrent garder pour eux, du moins pour l'instant.

(sl/L'essentiel)