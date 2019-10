«Nous n'avions aucune idée du contenu du sac»

Les chats sont connus pour aimer se blottir dans des boîtes en carton, et à de plus rares occasions, dans les valises. Un couple l'a découvert à sa grande surprise. Nick et Voirrey Coole se réjouissaient de leur voyage à New York pour fêter les 40 ans de Nick. Mais, lors de leur départ en vacances, ils ont connu un petit contre-temps. Le couple a été interpellé à la suite du contrôle de sécurité de l'aéroport de l'île de Man.

Le personnel avait découvert un «objet» étrange dans un de leurs bagages à main. Installé dans une salle d'interrogatoire, le couple, inquiet, ne comprenait pas la raison de cette interpellation. «La sécurité de l'aéroport était très perplexe et nous a demandé à maintes reprises si le sac était à nous. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il pouvait bien contenir», raconte Nick.

«Candy avait d'autres projets»

Puis, un agent est arrivé avec la valise et leur a montré sa découverte: un chat. Le couple a tout de suite reconnu Candy, l'un de leurs trois chats. «Notre bagage à main ne contenait pas grand-chose parce que nous voulions faire du shopping et ramener des choses au retour. Mais Candy avait d'autres projets. Elle a dû se faufiler dans le sac avant que nous partions pour l'aéroport. Nous ne l'avons pas du tout entendue ou sentie durant le trajet», précise Nick.

Heureusement, le père de Voirrey a pu venir récupérer l'animal et le couple n'a pas été poursuivi par l'aéroport pour transport de passager illégal. Les deux tourtereaux ont pu embarquer à temps et profiter de leur voyage à New York.

(L'essentiel/utes)