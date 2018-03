Sœurs jumelles mais pourtant bien différentes

«Quand les gens nous voient, ils pensent que nous sommes juste meilleures amies». En réalité, Marcia et Millie Biggs, 11 ans, sont soeurs jumelles. Mais l'une est métisse, l'autre est blanche. Nées à Birmingham d'un père d'origine jamaïcaine et d'une mère blanche, les deux fillettes ont hérité chacune des gènes d'un de leurs parents. Ainsi, Marcia a les yeux bleus, les cheveux blonds et la peau claire, tandis que sa sœur Millie a la peau brune, les yeux marron et les cheveux crépus.

Fiers de la particularité de leurs enfants, Amanda Wanklin et Michael Biggs passent cependant beaucoup de temps à répondre aux interrogations des curieux qui croisent leur chemin. «Quand je les promenais en poussette, les gens me regardaient et ensuite regardaient l'une de mes filles, puis l'autre. Et là, j'avais droit aux questions», explique la Britannique à National Geographic.

Cas très très rare

À la naissance, Millie et Marcia se ressemblaient beaucoup. Mais à l'âge de 10 mois, leurs parents ont constaté un changement. «Ça a commencé avec Millie. Sa peau devenait de plus en plus foncée», se souvient son papa. Les deux sœurs disent n'avoir jamais été la cible d'attaques racistes, mais elles sont bien conscientes de ce que c'est: «Le racisme, c'est juger quelqu'un sur sa couleur et pas sur qui il est vraiment», résume Millie. Elle poursuit: «Je préfère être différente. Il ne faut pas toujours se fondre dans la masse, parce que si on le fait, personne ne nous remarque. C'est mieux d'être soi-même», estime-t-elle.

Le cas de Millie et Marcia, très rare, ne peut se produire qu'une fois sur un million. Fausses jumelles, les deux fillettes proviennent de deux ovules différents, fécondés en même temps. Alors que les vrais jumeaux héritent de gènes identiques, les jumeaux dizygotes, eux, en reçoivent des différents. Le papa jamaïcain a transmis ses gènes à Millie, tandis que la maman britannique a donné les siens à Marcia.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt — National Geographic (@NatGeo) 12 mars 2018

