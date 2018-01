Il arrive à l'école avec les cheveux gelés

Il faisait moins 9 degrés le jour où la photo de ce petit garçon a été prise. Comme chaque jour, il venait alors de parcourir 4,5 kilomètres depuis son domicile dans la zone rurale de Zhaotong, dans la province de Yunnan, en Chine, pour se rendre à l'école, où il est arrivé littéralement congelé, racontent les journaux chinois The paper qui, le premier, a diffusé les photos, et Peoples Daily, relayés notamment par le quotidien espagnol El País.

L'enfant apparaît les cheveux rendus hirsutes par le froid et les sourcils gelés. Dans le fond de la classe, on aperçoit deux camarades hilares, sans doute plus parce que l'enseignant de cette école primaire de Zhuanshanbao est en train de le prendre en photo que par la situation elle-même.

Netizens Rush to Donate to School of China's Viral 'Ice Boy' https://t.co/YHVPbWW80w– THAT'S (@ThatsOnline) 12 janvier 2018

Pour Wang Fuman qui, paraît-il, est bon en mathématiques, son trajet à l'école n'a rien d'incongru. «Aller à l'école n'est pas difficile. Mes camarades m'ont dit que mes cheveux étaient couverts de neige, alors je leur ai fait une grimace!» Le garçonnet, qui ne porte ni bonnet, ni écharpe, ni gants (voir la photo de ses mains gercées ci-dessous), doit encore s'occuper des cochons après la classe. Les bêtes permettent à son père, 28 ans, d'arrondir ses fins de mois qui culminent à 250 euros.

Chacun des 81 écoliers de cet établissement reçoit par ailleurs une allocation d'hiver de 500 yuans, soit environ 63 euros.

Mais la photo prise par l'enseignant est devenue virale et a suscité l'émoi. La famille a ainsi reçu des gants et un bonnet. Son école et d'autres établissements alentours ont reçu, eux, 12 750 euros d'aide environ. Le gouvernement a promis de reloger la famille bien plus près de l'école de Wang.

(L'essentiel/mam)