Jugée trop sexy, elle est expulsée du Vatican

«J’ai été habillée pour être confortable, c’était une tenue pour tous les jours: Juju Vieira n’a semble-t-il toujours pas compris où était le problème. Le 30 janvier dernier, de passage à Rome, elle va visiter la basilique Saint-Pierre et commence à prendre des selfies quand un employé des lieux s’approche d’elle en lui demandant de quitter les lieux parce qu’elle n’était pas habillée de façon «convenable». «Je me suis sentie humiliée parce que des gens autour ont entendu ce qu’il me disait».

La jeune influenceuse brésilienne était vêtue d’une robe courte et de longues cuissardes, «tout allait très bien ensemble», a-t-elle expliqué à ses followers. «Je ne savais pas qu’il y avait des règles», s’est-elle défendue. Le Vatican stipule que les hommes, comme les femmes, doivent avoir les épaules et les genoux couverts pour visiter ses monuments.

Après cet épisode, elle a reçu de nombreuses menaces et cette jeune femme baptisée et élevée dans la foi catholique a décidé de prendre une décision radicale: «Je veux être qui je suis, m’habiller comme je veux, sexy ou pas», a-t-elle lancé, indiquant qu’elle avait décidé de se tourner «vers d’autres religions».

(mc/L'essentiel)