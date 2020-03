Leurs photos de vacances refont surface 6 ans après

Couple reunited with holiday photos six years after dropping camera in Welsh river https://t.co/dmJTWlwYRA— The Independent (@Independent) March 29, 2020

Ils croyaient leurs souvenirs de vacances perdus à jamais, et puis la magie des réseaux sociaux a opéré. Alice Woods et Rob Davison ont perdu leur appareil photo lors d'une session de canyoning avec leurs filles à Betws-y-Coed, au Pays de Galles, en juillet 2014. Avec le temps, les Britanniques établis en Angleterre avaient fini par se faire à l'idée qu'ils ne reverraient jamais leur appareil et les 194 photos de vacances qu'il contenait. Jusqu'à samedi dernier, raconte The Independent.

Ce jour-là, Llion Gerallt se promenait au bord de la rivière Conwy quand il a découvert l'appareil photo d'Alice et Rob échoué au milieu de galets, à environ 13 kilomètres de l'endroit où il avait disparu. Le Britannique a ramené l'objet chez lui, l'a nettoyé, a séché la carte mémoire et a constaté avec émerveillement qu'elle contenait près de 200 photos encore intactes. Dans l'espoir de rendre ces souvenirs à leurs propriétaires, Llion a publié quelques-unes de ces images sur les réseaux sociaux et a lancé un appel.

«Est-ce que vous les connaissez? J'aimerais leur envoyer les photos qu'ils ont perdues et peut-être ce qu'il reste de leur appareil», a-t-il écrit sur Facebook et Twitter. L'effet de ces messages ne s'est pas fait attendre. Soudainement, Alice et Rob ont croulé sous les appels et messages de proches qui les avaient reconnus sur les clichés. «Je n'arrive pas à le croire. Les photos ont survécu sacrément longtemps au fond de la rivière. Et c'est un hasard incroyable qu'un type du Pays de Galles tombe dessus», estime Alice, 49 ans.

Ce dénouement improbable a eu le mérite de remonter le moral de la Britannique: «C'est vraiment une jolie nouvelle, parce que nous sommes tous dans notre petit monde en ce moment», confie-t-elle. Rob, 52 ans, se réjouit de recevoir ces précieux souvenir. «C'est un peu bizarre. Mais c'était une surprise très agréable. Quelque chose de réjouissant en cette période», conclut-il.

(L'essentiel/joc)