Ce jeune surfeur «a eu beaucoup de chance»

Un jeune homme a été miraculeusement secouru sur une plage isolée près d’Auckland, mercredi. L’individu était en pleine session de surf quand il a perdu le contrôle de sa planche et que de violentes vagues l’ont éjecté sur des rochers. Blessé et exténué, le malheureux a tenté de marcher depuis la plage et à travers d’épais buissons pour trouver de l’aide. Mais après deux heures d’efforts vains, le surfeur s’est écroulé sur une plage voisine, raconte le «Daily Mail».

Désespéré, le jeune homme est parvenu à écrire le mot «HELP» sur le sable, implorant le ciel que quelqu’un le verrait. Fort heureusement, la stratégie du surfeur a fonctionné: une femme qui se promenait dans le coin l’a vu en train d’écrire le message puis s’effondrer. Alertés, deux sauveteurs à jet-ski se sont rendus en catastrophe sur les lieux, où ils ont constaté que l’individu était grièvement blessé.

Après avoir reçu les premiers secours, la victime a été ramenée sur la terre ferme, où elle a été hospitalisée. Quelques heures auparavant, la femme du surfeur avait signalé sa disparition. «Le message dans le sable n’est pas visible depuis les chemins de randonnée à l’extrémité nord de Mercer Bay, il a donc eu beaucoup de chance que le témoin se soit trouvé à l’extrémité sud et qu’il ait pu le voir», a estimé John-Michael Swannix, superviseur de Search and Rescue.

(L'essentiel/joc)