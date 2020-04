À poil sur son vélo, il a roulé au moins 50 km

«Nous avons ralenti pour mieux voir et filmer le cycliste nu», a raconté une jeune femme de 22 ans au média suisse 20 Minuten. Elle se trouvait, avec une amie, sur une route du canton de Lucerne, dans le centre du pays, quand elle a fait cette étrange rencontre.

Mais visiblement, l'homme d'un certain âge, en tenue d'Adam, n'a pas uniquement été aperçu à cet endroit. Un automobiliste et son épouse l'ont également dépassé alors qu'il circulait sur une route à environ 50 km et 2h30 de vélo plus loin. Aucune police n'a été avertie. Le parcours complet du naturiste en deux-roues reste pour l'instant un mystère.

(L'essentiel/utes)