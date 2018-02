Une chanteuse demande des t-​​shirts à ses fans

Lorde innove pour sa prochaine tournée, qui commencera le 1er mars 2018 à Milwaukee, aux États-Unis. Ce sont ses fans qui vont l'aider à trouver ses tenues de scène.

La chanteuse néo-zélandaise leur a en effet demandé un coup de pouce via Twitter: «J'ai besoin de mettre en avant mes héros sur cette tournée. Si quelqu'un possède un t-shirt officiel du merchandising de Crosby, Stills, Nash and Young, Simon and Garfunkel et Phil Collins, qu'il me les envoie. Je vous l'échangerai contre un t-shirt dessiné par mes soins». Au vu du nombre de retweets (1 300) et de commentaires (580), Lorde ne devrait pas avoir de souci pour trouver son bonheur.

ok time to quit playing.

need to rep my heroes on this tour. if anyone has any GENUINE/AUTHENTIC

-crosby, stills, nash/& young

-paul simon/simon & garfunkel

-phil collins

merch they would part with... i’ll swap it for a homedrawn tshirt by me!