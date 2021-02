Une «tornade de moustiques» fait rage

Les automobilistes qui circulaient mercredi entre Madariaga et Pinamar (est) ont assisté à un spectacle aussi saisissant qu’inquiétant. Comme le montrent des images publiées sur Twitter, une véritable «tornade de moustiques» s’est dressée à l’horizon. «Cela devient de plus en plus gros, je n’ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie», commente une voix féminine dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

La région de Buenos Aires subit une invasion de moustiques depuis plusieurs semaines. Un phénomène dû aux mauvaises conditions météorologiques actuelles: «Les fortes pluies provoquent des inondations qui créent de grandes mares d’eau stagnante où les moustiques femelles pondent leurs œufs», explique à Meteo Red Juan Jose Garcia, chercheur au Centre d’études parasitologiques et vectorielles (CEPAVE). Ainsi, une quantité considérable de moustiques vient au monde et «envahit les villes», ajoute le spécialiste.

Malgré leur nombre impressionnant, ces insectes ne représentent pas une menace pour l’homme. Ils risquent, par contre, de nuire aux exploitations agricoles de la région. De nombreux habitants contactent les autorités pour demander l’autorisation de recourir à la fumigation contre les envahisseurs. La municipalité de Pinamar leur répond qu’une telle action serait inefficace, parce qu’elle ne tuerait qu’une partie des insectes. Selon Juan Jose Garcia, la seule action à entreprendre est d’attendre de voir ce qu’il se passe dans les 15 prochains jours, quand ces moustiques devraient arriver au bout de leur vie.

(L'essentiel/joc)