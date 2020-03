Mère et fille devant le juge pour avoir mordu un pilote

Début mai 2019, un vol reliant Zurich à Heathrow a dégénéré. Une femme de 53 ans et sa fille de 23 ans auraient «poussé le capitaine de l'avion au sol avant de le griffer et de lui donner des coups de pied», résume la BBC. Le pilote a subi, est-il précisé, «des égratignures au visage et à un bras et une morsure au haut d'un bras». Tout a apparemment débuté dès l'embarquement, en Suisse. L'accusée de 23 ans s'est disputée avec un membre du personnel de bord. En cause: sa poussette, qu'elle refusait de placer en soute. «Trop cher», selon elle. Et durant le vol, elle n'a pas décoléré.

Juste après l'atterrissage, elle est retournée vers la personne avec laquelle elle s'était querellée et a exigé son identité pour pouvoir se plaindre de son comportement. C'est alors que le capitaine s'est interposé. Il a donné son nom et a expliqué qu'il était le responsable à bord. À ce moment-là, la situation a dégénéré.

«Elle a attrapé le capitaine par la main et l'a poussé dans le cockpit. Il y a eu une bagarre. Elle s'est retrouvée sur le capitaine. La mère est aussi entrée dans le cockpit et a donné des coups de pied au pilote qui était à terre, en disant: «Lâchez ma fille!», selon le récit de la procureure Arlene De Silva, relaté par la BBC. La mère aurait aussi mordu un autre membre d'équipage à un doigt, relève le Daily Mail. Le procès des deux femmes, qui avaient refusé de répondre aux policiers, se tient devant le Tribunal d'Uxbridge, près de Londres. Elles plaident non coupable.

