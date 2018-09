Le «New Zealand First Baby» fait craquer l'ONU

Jacinda Ardern, 38 ans, a amené sa fille de trois mois, Neve, avec elle à un sommet en l'honneur de Nelson Mandela qui réunissait lundi, à l'ONU, à New York les représentants de 130 pays, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'institution. La Première ministre a laissé le bébé, tétine à la bouche, entre les mains de son partenaire, Clarke Gayford, le temps de prononcer son discours (elle était 67e dans l'ordre des intervenants).

Avant de reprendre le bébé dans les bras et de l'embrasser, sous l’œil attendri des autres délégués néo-zélandais. M. Gayford a tweeté le badge de l'ONU porté par la fillette, qui l'identifie simplement comme «New Zealand First Baby».

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX