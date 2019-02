L'émission de télévision Gente Opinando, diffusée sur la chaîne argentine Net TV, a été émaillée la semaine dernière d'un incident en direct. En duplex depuis Mar del Plata (est), une présentatrice météo a été interrompue par un de ses collègues, raconte Clarin. L'animateur était visiblement contrarié par le comportement d'un spectateur, qui braquait son téléphone portable sur le derrière de Sol Perez: «On ne va pas avoir cette discussion maintenant et on va laisser tomber, mais je n'ai pas aimé ce qu'il était en train de faire», a lancé le présentateur.

Ni une ni deux, le mannequin de 25 ans s'est dirigé vers le spectateur en question et lui a braqué son micro sous le nez: «Monsieur, vous êtes en train de filmer quoi?» Pas particulièrement mal à l'aise, l'homme lui a répondu: «J'envoie ça à mes collègues.» La présentatrice météo a ensuite fait savoir à son interlocuteur que les hommes présents dans le studio l'avaient alertée sur son comportement. «Alors, vous allez me laisser continuer à filmer?», s'est inquiété l'individu. Réponse de Sol Perez, avant de reprendre le duplex: «Non, si vous faites un enregistrement général depuis ici, ok, mais si vous filmez mon cul...»

Cette saynète a fait réagir de nombreux internautes argentins, beaucoup d'entre eux prenant la défense du spectateur indélicat. Ils ont en effet reproché à Sol Perez de s'exhiber régulièrement sur les réseaux sociaux et de ne pas accepter d'être filmée. «C'est comme si Lewis Hamilton se plaignait de la vitesse», a ironisé un internaute. D'autres utilisateurs ont tout de même estimé que le comportement de l'homme au téléphone était totalement déplacé.

(L'essentiel/joc)