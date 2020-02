Hacké, le Barça annonce le retour de Neymar

Low key though, this needs confirmation pic.twitter.com/di3HyhOxg7 — The Critical Cule (@visca_fcb100917) February 15, 2020

Le feuilleton de l'été dernier relancé? Le FC Barcelone a annoncé samedi soir sur son compte Twitter le retour de Neymar, via un photomontage. Il s'agissait en fait une fausse information, car le compte a été piraté par un groupe de hackers.

Après avoir rapidement repris le contrôle du compte, le Barça s'est excusé auprès de ses followers: «Les comptes Twitter du FC Barcelone ont été piratés et c’est pour cela que des messages n’ayant aucun lien avec notre club ont été publiés. Ils ont été supprimés et signalés. Les publications ont été effectuées depuis un outil destiné à l’analyse de données. Le FC Barcelone va mener une enquête de cyber-sécurité et vérifier toutes les plateformes tierces afin d’éviter ce type de problèmes et de garantir le meilleur service à ses socios et à ses supporteurs. Nous sommes désolés pour les malentendus que la situation a pu provoquer».

(L'essentiel)