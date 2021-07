Elle accouche en voiture, le douanier coupe le cordon

Avez-vous quelque chose à déclarer? Les douaniers allemands ayant travaillé dimanche dernier à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, du côté de Bâle et Weil am Rhein, n’ont pas eu à poser cette question pourtant fréquemment adressée aux voyageurs. Car dans ce cas précis, la réponse était plus qu’évidente.

Selon un communiqué , la douane allemande a été contactée dimanche dernier, par un homme, aux alentours de 15h30. Il a expliqué qu’il avait besoin d’aide en toute urgence. Sa femme venait en effet de perdre les eaux alors qu’ils roulaient à bord d’un minibus en direction de l’Allemagne. Une équipe de douaniers a donc immédiatement pris en charge le véhicule en provenance de Suisse.

Voyageurs sous le choc

«Sur la banquette arrière, il y avait une jeune femme visiblement épuisée. À côté d’elle, une personne tenait un nouveau-né dans les bras», précise le communiqué. Les douaniers ont été soulagés en voyant que le bébé n’était pas blessé et lorsqu’il s’est mis à pleurer. Restait cependant un petit problème: l’enfant était toujours relié à sa mère par le cordon ombilical. Un des agents l’a donc coupé avec une paire de ciseaux médicaux stérilisés avant de le clamper. «La mère et l’enfant ont ensuite été enveloppés dans une couverture thermique pendant que les douaniers s’occupaient des autres voyageurs, visiblement sous le choc.»

La petite fille et sa maman, qui se portent bien, ont par la suite été transportées à l’hôpital de Lörrach, du côté allemand de la frontière. La famille a pu rejoindre son domicile, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, lundi, au lendemain des faits.

(L'essentiel/ofu)