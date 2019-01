Policiers cherchent volontaires pour s'enivrer

Boire pour la bonne cause? Le concept n'a rien de familier, et pourtant la police de Kutztown, en Pennsylvanie (États-Unis) a eu la bonne idée de lancer l'idée sur Facebook. Dans le cadre d'une formation, les agents cherchaient en effet des volontaires pour boire de l'alcool et donc se prêter à un test grandeur nature concernant les contrôles routiers.

Autant dire que les autorités de la petite ville n'ont eu aucun mal à trouver des participants. Plus de 1 300 likes ont été enregistrés sur Facebook et trois candidats ont été retenus au final.

Parmi les critères pour participer, il fallait être âgé de 25 à 40 ans, n'avoir aucun antécédent avec l'alcool ou les drogues, n'avoir jamais été condamné et bien sûr accepter de terminer totalement ivre. Pour la rémunération, on repassera. L’initiative en question reposait entièrement sur le bénévolat...

(th/L'essentiel)