La diplomatie a du chien entre les deux Corées

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son épouse se sont fait photographier en train de câliner des chiots nés d'une chienne offerte par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en symbole de la détente intercoréenne. Sur ces images publiées lundi, le couple présidentiel sourit, assis par terre devant sa résidence à Séoul et entouré d'une portée de six chiots accompagnés de leur mère, Gomi. À l'occasion de leur sommet à Pyongyang en septembre, M. Kim avait offert à M. Moon deux chiens de la race Pungsan, emblématique de Corée du Nord. Âgés d'environ un an, ils avaient été remis la semaine suivante au Sud, dans le village frontalier de Panmunjom, dans la zone démilitarisée.

Les chiens de race Pungsan - des animaux de chasse au pelage épais blanc crème et aux yeux noisette- sont censés avoir des qualités d'intelligence et de loyauté. Ils sont considérés comme des trésors nationaux en Corée du Nord. Le bureau de M. Moon a tweeté lundi, avec deux photographies des chiens nouveau-nés dans les bras du couple présidentiel: «Faites connaissance avec les chiots de Gomi, l'un des chiens Pungsan de Corée du Nord».

Les chiots, trois mâles et trois femelles nés le 9 novembre, sont «en très bonne santé», ajoute le bureau présidentiel. À leur naissance, M. Moon avait tweeté: «Puisque la période de gestation des chiens est d'environ deux mois, Gomi était sans doute pleine quand elle est arrivée chez nous», ajoutant: «J'espère qu'il en sera de même pour les relations intercoréennes». M. Moon est connu pour aimer les animaux et possède, outre les deux chiens donnés par M. Kim, un autre Pungsan appelé Maru, un bâtard noir prénommé Tory et un chat nommé Jjing-Jjing.

