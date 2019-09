Benalla défie un champion de MMA dans l'octogone

Alexandre Benalla sort les muscles et s'attaque désormais à une pointure du MMA. L'ancien chargé de missions d'Emmanuel Macron propose à une ancienne gloire des arts martiaux mixtes de le rejoindre dans un octogone pour un combat.

En effet ce champion, Renzo Gracie, très proche du président brésilien Jair Bolsonaro, a menacé le président français de lui «tordre son cou de poulette» sur Twitter, le 31 août. Il a qualifié au passage Brigitte Macron de «dragon». Mais c'était sans compter sur Alexandre Benalla pour «lui faire fermer sa grande bouche»! Avec sûrement une forte inspiration venue des rappeurs Booba et Kaaris, Benalla a ainsi proposé au nouvel ambassadeur du tourisme brésilien de combattre à Paris.

Histoire de bien faire comprendre son message, Alexandre Benalla s'est exprimé en anglais: «@RenzoGracieBJJ Vous n'êtes qu'un imbécile! Il semble que votre cerveau est semblable à celui d'une poule. On se demande en quoi tu es bon? Pour votre information, le cas de l'Amazonie est un problème à l'échelle de l'humanité. Être dans une cage est le meilleur endroit pour vous. Au lieu de dire des conneries, répondez à mon invitation. Êtes-vous prêt pour un octogone à Paris?». On attend toujours la réponse.

.@RenzoGracieBJJ You’re just a jerk! It seems your brain is identical as a hen. We wonder what you are good at ? FYI, amazonia is a humanity matter. Being in a cage is the best place for you to be. Instead of saying craps, answer my invitation. Are You in for an Octogon in Paris? https://t.co/F1PCVcwij1