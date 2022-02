Deux couples de jumeaux ont eu des bébés identiques

C'est une histoire un peu particulière: Britanny et Briana, sœurs jumelles, ont épousé les jumeaux Josh et Jeremy. Les deux couples ont mis au monde deux garçons à quelques mois d'intervalle. Des jumeaux quaternaires: enfants de parents qui sont eux-mêmes jumeaux.

Si Jett - qui a eu 1 an en janvier 2022 et Jax - qui aura 1 an en avril - sont légalement cousins, ils sont génétiquement considérés comme des frères, partageant le même ADN. Les sœurs ne cachent pas leur fierté: «Nous espérions que nos grossesses se chevaucheraient pour que cela se produise. Nous pensions que ce serait vraiment cool. Il n'y a que 300 mariages quaternaires connus dans l'histoire du monde».

Les deux couples, qui partagent une page Instagram, vivent sous le même toit. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie commune au festival Twins Days 2018, à Twinsburg, dans l'Ohio.

(L'essentiel)