Il se baigne nu dans une fontaine et suscite un tollé

La scène a fait scandale tant en Italie qu'au Royaume-Uni. Deux touristes britanniques ont été filmés samedi en train de faire trempette dans l'une des plus célèbres fontaines de la capitale italienne. L'un d'entre eux n'a pas hésité à le faire dans le plus simple appareil, s'indigne le site romafaschifo.

L'irritation est d'autant plus grande dans la Botte que la fontaine en question est celle de l'Altare della Patria (Autel de la Patrie) sur la Piazza Venezia, au pied du monument bâti en l'honneur de Victor Emmanuel II de Savoie, le premier roi d'Italie. C'est notamment là qu'est située la tombe du soldat inconnu, en souvenir des combattants italiens tombés lors de la Première Guerre mondiale.

«L'Italie n'est pas une salle de bains»

La police cherche désormais à identifier les deux touristes pour les interroger. Elle a estimé dans un communiqué que le comportement irrespectueux des deux hommes «blessait sérieusement le sentiment national». Mardi, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a également réagi sur Twitter. «Je saurai comment éduquer ces deux idiots si on leur met la main dessus, l'Italie n'est pas la salle de bains de leur maison».

Les réactions et les commentaires ne sont pas plus tendres outre-Manche, où le comportement des deux touristes fait l'objet d'une condamnation unanime. Plusieurs internautes espèrent ainsi que les deux hommes seront poursuivis pour leur comportement «irrespectueux» et «stupides». Les deux touristes risquent de payer cher leur petite trempette. Cette année, deux hommes qui s'étaient baignés nus dans des fontaines à Rome ont été condamnés à 450 euros d'amende.

Saprò io come »educare questi idioti se verranno presi, l'Italia non è il bagno di casa loro!https://t.co/ffwHJ9Nkjq– Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 21 août 2018

(L'essentiel)