Un alligator s'invite dans la piscine familiale

On aurait pu croire à un poisson d'avril, mais c'est bien un alligator que cette famille floridienne a découvert dans sa piscine, samedi dernier. L'impressionnant reptile de près de 3,4 mètres a donc été capturé, puis relâché dans la nature. «L'intrus ne s'est pas invité avec grâce mais a transpercé une porte moustiquaire», a expliqué le shérif local après l'intervention.

L'histoire a suscité un incroyable buzz sur la Toile, occupant même une place dans le top des tendances sur Twitter. Un succès pour le moins inattendu dont s'est amusé le shérif sur le réseau social. «Cher Internet qui semble devenir dingue à propos de l'alligator. Comprends que ce n'est pas chose rare en Floride. Nous portons des maillots de bain et des tongs toute l'année. Nous achetons de la crème solaire en masse, et nous chevauchons des alligators en grandissant», a-t-il ironisé.

Dear internet who seems to be freaking out over the 11-foot #gator:



Understand it’s just a #FloridaThing! We wear bathing suits & flip flops year-round. We buy sunscreen in bulk and well, we ride gators growing up. #ItsJustOurWayOfLife #HowWeDoItInTheSouth #NotAprilFools ???? pic.twitter.com/6Fg5nWSL38