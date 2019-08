Il fume une clope, le train part avec ses enfants

Mardi après-midi à la gare d'Hambourg (All), un père de famille de 42 ans a sauté du quai pour s'agripper à la paroi d'un train qui venait de se mettre en marche. Ses deux enfants, âgés de 7 et 9 ans, étaient à bord du convoi qui s'éloignait et il ne voulait pas en être séparé.

Selon la police allemande, l'homme fumait une cigarette sur le quai lorsque'il a été surpris par le départ du train. Vraisemblablement pris de panique, le quadragénaire s'est élancé de la plateforme et s'est accroché aux soufflets qui relient les wagons entre eux.

Arrêté par la police

Cette acrobatie pour le moins périlleuse n'a heureusement été que de courte durée: un passager a aperçu l'homme agrippé au train à peine quelques minutes plus tard, alors qu'il tentait de se rapprocher d'une porte. Le personnel ferroviaire a été rapidement informé et a déclenché le frein d'urgence.

Le père a alors pu remonter dans le train et rejoindre ses enfants. Mais son soulagement n'a pas duré longtemps: il a été prié de descendre au prochain arrêt, où l'attendait une patrouille de police. Une procédure pénale a été ouverte. Quant aux autres passagers du train, aucun n'a été blessé lors du freinage d'urgence, selon les informations des forces de l'ordre.

(L'essentiel)