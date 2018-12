Elles veulent développer le porno «féministe»

Du sexe éthique, diversifié et plus égalitaire: des réalisatrices féministes s'emparent de la pornographie avec l'idéal d'en faire un instrument d'émancipation politique et sexuel face aux productions de masse gratuites et stéréotypées sur Internet. Ici, pas de seins siliconés ni de mâle tout-puissant: généralement plus réalistes, les scènes sexuelles entre protagonistes aux physiques et genres variés sont uniquement basées sur le consentement.

Les premières tentatives de ce courant remontent aux années 1980 aux États-Unis. Mais il prend une nouvelle actualité face au déluge de vidéos bas de gamme qu'on trouve aujourd'hui sur Internet et au débat que cela suscite quant à son impact sur la sexualité, des jeunes en particulier.

Porno féministe, pas féminin

«Le porno féministe s'inscrit dans une sorte de combat contre la misogynie sur le même terrain et avec les mêmes armes que le X mainstream. En se réappropriant le média pornographique, il proclame: on ne va pas laisser cela uniquement dans les mains des hommes», explique la réalisatrice française et ex-actrice Ovidie, 38 ans, venue récemment à un festival spécialisé sur le sujet à Berlin.

Les films traditionnels pour adultes «suivent toujours le même type de chorégraphie avec presque toujours les mêmes rôles attribués à chaque genre: les hommes dominent toujours les femmes», poursuit la fer de lance de ce mouvement en France. Dans ses «Histoires de sexe(s)» ou «X-Girl contre Supermacho», les femmes ne sont plus réduites à l'état d'objets. Au contraire, elles décident de la manière dont sont menés les ébats.

Festivals dédiés

Dans ces productions, pas uniquement des corps parfaits ou surdimensionnés. S'y ajoute une visée éducative, avec le port obligatoire du préservatif, et éthique, en offrant «des conditions de travail basées sur le consentement où chacun a le choix de réaliser ou non certaines pratiques», précise-t-elle.

Ce courant a-t-il du coup un vrai potentiel commercial face aux productions de masse gratuites? Le premier festival uniquement dédié au genre est né en 2006 à Toronto, décernant des «Feminist Porn Awards». Ont suivi des manifestations similaires à Lausanne, Lisbonne ou Sydney. En Europe, le plus gros événement est organisé annuellement à Berlin, avec 10 000 visiteurs cet automne.

(L'essentiel/nxp/afp)