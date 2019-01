Un prof de karaté empêche un enlèvement

Meet Randall Ephraim, karate instructor. A woman ran into his dojo and screamed that a man had tried to kidnap her. Then a big, angry man ran in and tried to drag her into his car. Ephraim stepped in. Now the kidnapper is in a hospital. #WakandaForeverhttps://t.co/q1vQtF9SCj pic.twitter.com/gEGW1Ri5lO— Jon Hutson (@JonHutson) 5 janvier 2019

Il y a quelques jours, un homme de 46 ans a tenté de kidnapper une femme à Charlotte, aux États-Unis, rapporte WSOC. August Williams a essayé de forcer sa proie à monter dans sa voiture aux alentours de 21 heures, explique la police. Par chance, la victime a pu échapper à son agresseur et a réussi à se réfugier dans la salle de karaté voisine pour chercher de l'aide.

Selon CNN, Randall Ephraim, l'instructeur en chef et ceinture noire se trouvait encore dans le bâtiment pour faire le ménage avec deux élèves adultes et quelques enfants. Mais CNN rapporte que le suspect a suivi, sans réfléchir, la jeune femme à l'intérieur. Randall Ephraim a d'abord cru que le quadragénaire venait se renseigner pour un cours, mais il a ensuite dit qu'il était là pour la femme, laquelle a expliqué qu'elle ne le connaissait pas et qu'il avait tenté de la kidnapper.

«Il était très fort»

«Il a ensuite essayé de s'approcher d'elle en me poussant agressivement», raconte le professeur de karaté. «Je me suis alors défendu et je l'ai sorti du dojo. Mais une fois dehors, il a essayé de m'attaquer à nouveau et j'ai dû m'en occuper en conséquence». Randall Ephraim explique que maîtriser le suspect n'était pas une sinécure: «Il était très, très fort et pesait près de 90 kilos.»

August Williams a finalement été transporté à l'hôpital pour soigner ses blessures. Il est accusé de tentative d'enlèvement, de voies de fait et d'autres infractions liées à l'incident, selon WBTV.

(L'essentiel/utes)