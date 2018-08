Un couple s'envoie en l'air dans un wagon suisse

La plupart des gens préfèrent l'intimité et le confort d'une chambre à coucher, lorsqu'il est question de rapports sexuels. Et bien pas eux. Un couple a récemment été filmé en train de faire l'amour dans un wagon CFF, les Chemins de fer fédéraux suisses, sans se soucier le moins du monde des potentiels «voyeurs» aux alentours.

Si la scène est pour le moins explicite, l'endroit où elle s'est déroulée n'est pas clair, relaye 20 Minuten. Interrogé par nos confrères suisses alémaniques, le porte-parole des CFF Christian Ginsig a indiqué que «le train était sur une voie d'évitement». Le chargé de communication ne sait pas non plus si l'incident a été signalé à la police. «En revanche, il est clair qu'un endroit plus intime serait plus approprié. Surtout que les trains régionaux sont équipés de caméras», conclut-il.

(L'essentiel/dri)