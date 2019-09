Un WC en or massif volé dans un palais

Un WC en or massif de l'artiste italien Maurizio Cattelan a été volé samedi au palais de Blenheim, causant d'importants dégâts dans cet imposant château baroque du sud de l'Angleterre classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé la police britannique. Baptisée «America», l'œuvre en or 18 carats comprend siège, cuvette et chasse d'eau opérationnels. Elle était exposée, parmi d'autres œuvres de Maurizio Cattelan, depuis jeudi dans le palais du 18e siècle, dans l'Oxfordshire.

Les voleurs «se sont introduits par effraction dans le palais durant la nuit et quitté les lieux vers 4h50», a indiqué la police locale dans un communiqué. Elle pense qu'ils ont utilisé «au moins deux véhicules» pour commettre leur méfait. «Comme le WC était relié à la plomberie du bâtiment, cela a causé d'importants dommages et une inondation», a précisé l'inspectrice Jesse Milne.

Lieu de naissance de Churchill

Un homme de 66 ans a été arrêté mais le précieux lieu d'aisance n'a pas été retrouvé «pour le moment», selon la police. L'œuvre «America» avait été exposée pour la première fois au musée Guggenheim de New York, où elle avait été utilisée par quelque 100 000 personnes entre septembre 2016 et l'été 2017. Maurizio Cattelan l'avait présentée comme une œuvre égalitariste, «de l'art du 1% (comprenant les personnes les plus riches de la planète) pour les 99 autres pour cents».

Le palais de Blenheim, qui a été fermé au public samedi, a été conçu par l'architecte britannique John Vanbrugh. La maison du 12e duc de Marlborough est également le lieu de naissance de l'homme d'État britannique Winston Churchill.

(L'essentiel/afp)