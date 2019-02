Leur paquebot de croisière repart sans eux

La mésaventure extrêmement gênante de deux passagers d'une croisière entre les Bahamas et la Floride a été immortalisée par un touriste posté sur un autre paquebot. La vidéo, postée la semaine dernière sur YouTube, montre un couple courir désespérément derrière le Symphony of the Seas, qui est en train de quitter le port de Nassau sans eux. Selon news.com.au, les deux passagers se sont pointés avec 45 minutes de retard sur l'heure du rendez-vous, et ce qui devait arriver arriva.

Selon l'auteur de la vidéo, il était 16h15 quand l'équipage du bateau a commencé à retirer la passerelle. Cinq minutes plus tard, et alors que le Symphony of the Seas s'apprêtait à appareiller, le couple est arrivé sur le port, réalisant qu'il y avait comme un petit souci. Tandis que le paquebot s'éloignait, l'homme a lâché un «noooooon» désespéré. Tout penauds, les deux malheureux n'ont finalement pu que regarder le bateau s'éloigner.

Pendant de longues minutes, le couple a arpenté le quai de gauche à droite, sans trop savoir à quel saint se vouer. La raison du retard de ces deux personnes décidera de leur destin. S'ils sont arrivés trop tard à cause d'une excursion organisée par la compagnie Royal Caribbean, alors celle-ci devrait aider les voyageurs à rentrer chez eux. En revanche, si leur manque de ponctualité est de leur faute, alors il devront se débrouiller.

(L'essentiel/joc)