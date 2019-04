Un site d'info confond Bettel et Conchita Wurst

C'est Conchita Wurst qui apparaît sur la photo, en robe du soir. Elle a fait cette année une apparition spectaculaire au bal de l'Opéra de Vienne. On ignore en revanche qui est l'homme qui l'accompagne. Une chose est sûre: il ne s'agit pas de Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, contrairement à ce qu'affirme le site BestNewsGH, au Ghana. Celui-ci titre sa photo, avec une pointe d'homophobie, «Rencontrez le Premier ministre luxembourgeois et son épouse»...

Les erreurs, ça arrive. Mais là, on voit bien que les personnes mentionnées dans l'article n'ont aucun rapport avec les gens présents sur la photo. L'auteur de l'article se décrit comme un «journaliste primé» dans son pays. Contacté par L'essentiel, il n'a pour l'heure pas donné suite.

Xavier Bettel et Gauthier Destenay, les vrais, sont en couple depuis des années. Ils se sont passé la bague au doigt en mai 2015 à l'hôtel de ville de Luxembourg. Les photos du mariage, c'est par ici.

