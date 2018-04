«Les femmes de ménage ont jeté mon œuvre d'art»

Le gratin de la scène artistique était à Hong Kong ces deux dernières semaines. Comme de nombreux autres professionnels du milieu, la Suissses Carol May comptait elle aussi présenter une de ses œuvres à la Harbour Art Fair. «L'exposition était dans un hôtel où les chambres ont été aménagées en point de vente», explique-t-elle à 20 Minuten.

Elle fait partie du collectif a-space, qui a financé un des stands de l'exposition. «Un ami artiste de Chine était sur place et s'est occupé de notre stand ainsi que des clients intéressés». Comme elle n'a pas pu se rendre à Hong Kong en personne, elle avait donc fait envoyer une de ses créations, nommée «Unhappy Meal». Elle fait allusion au Happy Meal de McDonald's. «La boîte est une allusion ironique à notre société de consommation et aux stratégies médiatiques des grandes entreprises». Son but: faire réfléchir les gens afin qu'ils se demandent si un Happy Meal rend réellement heureux les enfants.

«Maintenant, je peux en rire»

Carol May aime bien imiter des produits déjà existants tout en les modifiant. «Même si mon "Unhappy Meal" ne semble être qu'une boîte en carton, j'ai investi beaucoup de temps, de travail et d'argent». Et ses efforts pour imiter la fameuse boîte rouge du géant du fast food semblent avoir porté leurs fruits puisque le personnel de nettoyage de l'hôtel l'a prise pour une vraie. «Mon ami sur place m'a écrit pour me dire que les femmes de ménage avaient jeté mon œuvre. Au début, j'étais totalement choquée. Mais maintenant, je peux en rire».

Même si l'hôtel a rapidement pu repêcher sa création de la poubelle, l'«Unhappy Meal» a été abîmé et est donc sans valeur. Carol May explique être en contact avec l'établissement et espère pouvoir se faire rembourser le prix de son œuvre, soit environ quelque 300 euros.

(L'essentiel/wed/ofu)