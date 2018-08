Le vol d'un chat, star d'un musée, a suscité l'émoi

Beguemot, un chat noir poilu vivant depuis 2005 au Musée Mikhaïl Boulgakov à Moscou, a été baptisé en l'honneur du chat géant du même nom, personnage du célèbre roman Maître et Marguerite de cet écrivain russe. Mercredi, les employés du musée ont sonné l'alarme et sollicité l'aide de la police après que des témoins ont affirmé qu'une inconnue l'avait enlevé et emporté dans son sac, en direction de la station de métro proche.

La nouvelle a aussitôt été reprise par les chaînes de télévision, locales et nationales. «Sa disparition a suscité la préoccupation dans tout Moscou», a rapporté la chaîne Moskva-24. «Le membre le plus important du personnel du Musée Boulgakov a disparu», a déploré TV Centre. Le chat âgé de 15 ans a en effet un statut de membre officiel du personnel du musée et jouit d'une énorme popularité parmi les visiteurs, qui le prennent souvent en photo.

Un collier équipé d'un GPS

La police a lancé des recherches et quelques heures plus tard le chat a été retrouvé, près d'un théâtre non loin du musée. «Merci les amis! Sans votre aide, cela aurait pu finir de manière tragique», a écrit le personnel du Musée Boulgakov sur sa page Facebook.

Le musée a annoncé réfléchir pour lui à des mesures de sécurité supplémentaires, notamment l'achat d'un collier équipé d'un GPS. «Beguemot est de bonne humeur aujourd'hui, il s'est déjà rétabli après le stress subi. Mais nous ne le laissons pas sortir pour l'instant», a indiqué jeudi un employé du musée à la chaîne de télévision russe NTV. Il a assuré que le chat, installé dans le bureau de l'administration, disposait de «la nourriture et tout le nécessaire».

(L'essentiel/afp)