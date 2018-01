Ce policier au piano a chamboulé les internautes

Dans le cadre de sa tournée de routine jeudi dernier, un agent de soutien de la police de Mansfield (centre de l'Angleterre) s'est arrêté chez un homme de 93 ans pour s'assurer qu'il se remettait bien de ses émotions après avoir été victime d'un vol. Après avoir rassuré le retraité, Craig Bull a fait plus ample connaissance avec lui, raconte BuzzFeed. Le vieil homme a évoqué son passé de pilote de guerre et parlé de son épouse, décédée la veille de Noël il y a quelques années.

En balayant la pièce du regard, le policier s'est attardé sur le piano ouvert, une partition de Chopin trônant sur le présentoir. «C'était une de ses pièces préférées, un Nocturne. Je lui ai dit que c'était également la favorite de ma grand-mère décédée», a raconté Craig sur Facebook.

«Fabuleux», «formidable», «magnifique»

Le policier s'est installé devant l'instrument et a commencé à jouer le morceau, filmé par des collègues présents dans la pièce. À en juger par le mouvement de ses mains, le retraité a semblé apprécier ce moment hors du temps.

En publiant cette vidéo touchante sur Facebook, Craig ne s'attendait pas à un tel déferlement de commentaires élogieux. «Fabuleux», «formidable», «magnifique»: les internautes n'avaient pas de mots assez forts pour féliciter Craig. «Quand on fait un travail comme le mien, on reçoit beaucoup de critiques pour des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas, et c'est une des choses les plus importantes que mon équipe accomplit: réassurer les personnes âgées et s'assurer qu'elles vont bien», a expliqué le policier.



