Certains athlètes seront privés de cadeaux

Le géant sud-coréen Samsung Electronics, sponsor des JO de Pyeongchang, a fait don de 4 000 exemplaires de «l'édition olympique» de son appareil phare, le Galaxy Note 8, pour qu'ils soient distribués gracieusement aux athlètes et responsables du Comité international olympique. Mais les athlètes nord-coréens et iraniens n'auront pas droit à ce cadeau «à cause des sanctions de l'ONU en vigueur» contre les deux pays, a expliqué une porte-parole du Comité organisateur des Jeux d'hiver.

Ces smartphones se vendent aux alentours d'un million de wons sud-coréens (750 euros) et pourraient entrer dans la catégorie des marchandises de luxe interdites par l'ONU. La Corée du Nord a envoyé 22 sportifs au Sud, dix qui disputeront les Jeux sous la bannière de Pyongyang et 12 qui feront partie de l'équipe conjointe de hockey sur glace féminine. La participation du Nord a permis d'apaiser les tensions sur la péninsule. Celles-ci avaient atteint des sommets ces deux dernières années en raison des programmes balistique et nucléaire de Pyongyang.

(L'essentiel/AFP)