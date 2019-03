Leur fille aurait été agressée par un «fantôme»

Joshua Higgins et sa femme Heather Brough en sont encore tout retournés. Les deux Américains respectivement âgés de 30 et 25 ans se cherchent activement un nouveau logement depuis qu'un incident particulièrement effrayant est survenu dans la chambre de leur fille d'un an. Il y a quelques jours, en réveillant sa petite Lily qui était en train de faire la sieste, Heather a constaté que l'enfant avait des griffures «profondes et violettes» sur la joue. «C'était bizarre et effrayant. On s'est demandé si elle s'était fait ça elle-même, mais en comparant ses petites mains aux blessures, cela ne correspondait pas», explique l'Américaine domiciliée dans le Michigan.

Pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu arriver à leur bébé, Heather et Joshua ont visionné les images enregistrées par la caméra de leur baby phone. Et ce qu'ils pensent avoir vu leur a glacé de sang: une créature fantomatique semblant errer près du berceau de leur fille, l'enfant qui se lève tout d'un coup et qui regarde autour d'elle, puis le «fantôme» traverser la pièce. «C'était glaçant. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds», raconte Joshua à People.

«Comme des mains autour de mon cou»

Ce n'est pas la première fois que d'étranges phénomènes surviennent dans la maison du couple, à Highland. Heather dit avoir déjà entendu «une voix d'homme en colère» crier puis rire. Elle affirme par ailleurs avoir entendu des bruits de pas monter et descendre les escaliers pendant qu'elle était sous la douche. «Nous avons peur qu'il fasse autre chose. Je veux dire, je me suis réveillée un matin et j'ai senti comme des mains autour de mon cou», ajoute la jeune femme.

Le couple vit dans une petite maison appartenant à la maman de Joshua. Celle-ci, qui vit dans la demeure principale juste à côté, explique qu'un spécialiste a détecté «une activité paranormale» dans le logement du jeune couple. «Quand nous avons acheté les maisons il y a 11 ans, on m'a raconté que la précédente propriétaire était morte dans la maison principale. D'après sa nièce, elle est tombée dans les escaliers, s'est brisé les hanches et a agonisé pendant longtemps avant de décéder. Il paraît que la maison d'ami a été construite pour y installer le frère de la dame, qui était schizophrène», explique Kris Higgins.

Le père de Joshua, lui, avance une autre version selon laquelle un homme ayant vécu dans cette maison se serait donné la mort en se défenestrant. Quoi qu'il en soit, le jeune couple veut déménager, et vite. «Dès que possible, nous sommes loin d'ici. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais c'est devenu physiquement dangereux», conclut Heather.

(L'essentiel/joc)