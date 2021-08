Le Yankees Stadium chante à la gloire d'un chat

Dans la nuit de lundi à mardi, les Orioles de Baltimore sont allés mettre une raclée 7-1 aux Yankees de New York, dans le Bronx. Une partie qui a très vite ennuyé les supporters d'une des plus prestigieuses franchises du monde. Ces derniers ont alors pris fait et cause pour un chat, qui avait envahi la pelouse.

Dès que le félin est apparu sur la surface de jeu, il a été ovationné. «Mieux» encore, ensuite, une partie du public a commencé à demander à grands renforts de cris que la bête soit élue «MVP» de la rencontre, soit le joueur le plus utile de la partie.

Le match était déjà joué depuis longtemps et le suspense éventé depuis des lustres. Du coup, commentateur comme réalisateur se sont pris de passion pendant plusieurs minutes pour la tentative d'évasion de ce chat légèrement effrayé par la foule, dans ce stade de 50 291 places assises. Le réalisateur s'est tellement amusé, qu'il y est même allé d'un plan en «slow motion»!

The highlight of the night at Yankee Stadium pic.twitter.com/7sXes4brw0 — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) August 3, 2021

(L'essentiel)