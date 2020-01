Les internautes imaginent «marcher sur les nuages»

Ce sont des images à couper le souffle. La photographe Sylvia Michel, à qui l'on doit plusieurs vidéos montrant la beauté des paysages suisses (voir ci-dessous), a encore frappé. Cette fois, elle nous gratifie de la magnifique vue que l'on peut observer depuis une passerelle panoramique près de la capitale Berne.

L'étroite plateforme offre une vue imprenable sur les sommets environnants culminant à plus de 4 000 m d'altitude. La photographe explique que sa vidéo doit beaucoup à la chance. Elle prenait son repas de midi avec des amis à l'auberge située à proximité peu de temps avant de filmer: «C'était tellement brumeux que vous ne pouviez même pas voir le bout de la passerelle». Puis, le brouillard s'est retiré pendant un court moment. «Au beau milieu d'une discussion, je me suis précipitée sur la plateforme pour enregistrer ces images», a expliqué la femme de 47 ans. Dix secondes plus tard, la vue était de nouveau obstruée.

C'est grâce à 9Gag que sa vidéo, enregistrée plus tôt cet hiver, est devenue virale. Elle a déjà été visionnée plus de 15 millions de fois. Alors que certains louent la vue inestimable, d'autres ont le vertige en regardant les images. «Ça a l'air cool, mais je n'oserais jamais marcher sur ce pont», raconte un internaute. Sylvia s'étonne que son autre vidéo montrant le même endroit, mais avec un temps ensoleillé, n'ait pas du tout connu le même succès. «Peut-être ça s'explique parce que les gens ne voient pas ce qui se trouve sous leurs pieds.»

