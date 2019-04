Elle a gagné le jackpot et cherche du travail

En 2013, Jane Park, une Écossaise, a remporté 1,15 million d'euros à l'EuroMillions, alors qu'elle avait 17 ans. Depuis, elle a dépensé son argent dans des voyages de luxe, des voitures, de l’immobilier et dans des opérations de chirurgie esthétique. Mais elle a indiqué samedi sur Twitter qu'elle s'ennuyait car elle ne faisait rien. «Avec mon amie Chloé, nous envisageons de chercher du travail. Imagine, nous sommes quelque part derrière un bar».

En 2017, Jane Park se plaignait du fait que le gain à la loterie avait ruiné sa vie. Elle voulait même poursuivre en justice la loterie nationale britannique, pour négligence. Elle considérait alors que l’âge minimum de participation devrait être d’au moins 18 ans, dans la mesure où 16 ans étant beaucoup trop jeune à son avis pour gérer une telle somme.

«Je pensais que ma vie serait dix fois meilleure, mais c’est dix fois pire», expliquait alors Jane Park à Sunday People. «J’aimerais ne pas avoir d’argent, je pense».

Me n Chloe r that bored with our life’s n doing nothing all day were considering getting jobs ???????????????? howling man imagine us two behind a bar