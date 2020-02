«Je savais que les ovnis existaient, voilà la preuve»

L'image fascine les internautes depuis son apparition sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Publiée sur Facebook par le service forestier de Shasta-Trinity (Californie), cette photo prise le 12 février montre un nuage aux allures d'ovni squatter le ciel au-dessus du Mont Shasta, un stratovolcan.

Comme l'explique CBS Sacramento, il s'agit d'un nuage lenticulaire, un phénomène stationnaire en forme de lentille, qu'on retrouve en aval du sommet des montagnes sous le vent. Lorsqu'une masse d'air ne parvient pas à contourner un relief et la surmonte, deux cas de figure sont possibles: soit l'air est assez humide et stable, et dans ce cas un nuage se formera; il fera office de «chapeau». Soit l'air est instable, et le nuage ne prendra pas cette étrange forme.

Une région propice à ce genre de spectacle

Bien que le phénomène ait une explication scientifique relativement simple, certains internautes fascinés par la vie extraterrestre préfèrent laisser libre cours à leur imagination. «C'est l'Enterprise. Je savais que les vaisseaux spatiaux existaient, voilà la preuve», a plaisanté un utilisateur de Facebook. «Avec toutes ces histoires d'ovnis autour du Mont Shasta, ce nuage tombe à point nommé», a ironisé un autre internaute.

La région du volcan est particulièrement propice à l'apparition de ce genre de phénomène, et les habitants du coin y sont habitués. D'ailleurs une ville voisine organise cet été une conférence nommée «À la rencontre des Vénusiens - Nous sommes en contact».

(L'essentiel/joc)