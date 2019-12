Quand un «renne» s'amuse à marquer

Er kam, sah und traf. (Und ging wieder) pic.twitter.com/V0Y63njoqQ– Zum Runden Leder (@zumrundenleder) December 14, 2019

Évidemment, soyons francs, on ne sait pas trop d'où nous proviennent ces images qui tournent déjà en boucle sur la Toile. Mais on les a trouvées suffisamment amusantes, de nature à vous mettre en tout cas de très bonne humeur, pour vous les proposer à notre tour. On y voit un cervidé – en cette période de Noël, imaginons que cela soit un «renne» (bien que cela soit plus vraisemblablement un cerf) – en train de «jouer» avec un ballon, qu'il pousse à l'aide de ses bois.

Par le plus grand des hasards, il se trouve qu'une (petite) cage a été installée sur son terrain de jeu au naturel. Avec au final, notre cervidé qui s'en va pousser le ballon au fond des filets. Et de bondir ensuite de joie après sa réussite comme l'aurait fait n'importe quel bipède après une action aussi remarquable. Cela ne mange pas de pain, on vous le concède, mais la vidéo de l'exploit fait néanmoins sourire. Sauf à être terriblement blasé.

(L'essentiel/nxp)