Elle ramène ses ordures de voyage et les recycle

Quinze gros pots de yaourt, 7 emballages d'œufs, 22 bouteilles en PET, des pailles, 9 boîtes de conserve, des emballages de shampoing et un masque de plongée cassé. Alors que d'autres ramènent des souvenirs, Martina est rentrée de vacances en Grèce avec ses détritus. Elle s'est sentie responsable des déchets qu'elle et ses compagnons de voyage ont produits.

Selon elle, ils seront mieux recyclés dans son pays en Suisse. «On ne peut pas s'indigner de la pollution des océans et laisser derrière soi ses déchets», confie-t-elle. Elle s'est laissé inspirer par un appel Facebook de l'organisation Three Pieces of Plastic. Celle-ci demande aux internautes en vacances à la mer de ramasser trois déchets en plastique tous les jours afin de les jeter convenablement. Comme Martina a voyagé en voiture et en ferry, elle n'a eu aucun problème pour transporter tous les sacs.

Une démarche peu utile

Greenpeace salue le fait que les gens se responsabilisent. L'organisation écologiste précise cependant que cela ne règle pas le problème: «En Suisse non plus, presque aucun plastique n'est recyclé, mis à part le PET», indique son porte-parole Marco Pfister. Selon lui, c'est à l'industrie de prendre ses responsabilités pour réduire les déchets.

Ces derniers temps, plusieurs Suisses ont été inquiétés par les gardes-frontière français parce qu'ils transportaient du papier ou du PET. Martina risque-t-elle quelque chose? À Berne, l'Administration fédérale des douanes assure que l'importation de déchets par des privés n'est pas interdite.

(L'essentiel/ofu)